Rimini, nuovo stadio, Aurora chiede al Comune una proroga di 90 giorni per le integrazioni

Una proroga di 90 giorni per presentare le controdeduzioni e le integrazioni al progetto stadio e l’uscita della Rimini calcio, in liquidità giudiziale, dal Raggruppamento temporaneo d’imprese (Rti). La costruzione del nuovo stadio Romeo Neri potrebbe aprire un nuovo capitolo. Ricco di sorprese e, perfino, di ricorsi. Ieri, infatti, Aurora immobiliare, capofila del costituendo Rti che comprende, anche e ancora, la Rimini calcio, ha inviato due distinte pec: una al Comune, nelle persone del sindaco Jamil Sadegholvaad e della responsabile della direzione generale del settore Edilizia pubblica, Chiara Fravasini; l’altra al liquidatore giudiziale della Rimini football club, Fabio Fraternali.