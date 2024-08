Rimini, nuovo polo dell’atletica: prime verifiche sull’area di via Melucci

Compie passi avanti il percorso verso la progettazione e realizzazione del nuovo polo sportivo dell’atletica leggera a Rimini. L’amministrazione comunale ha avviato l’iter per i primi approfondimenti che interessano l’area individuata per accogliere l’impianto, nella zona sud di Rimini, in via Melucci, affidando ad alcune società e studi specializzati i rilievi topografici, le indagini geologiche e la redazione della relazione archeologica. Queste verifiche – che saranno avviate indicativamente in autunno - rientrano nella consueta serie di accertamenti e di rilevazioni di carattere preliminare all’avvio della progettazione e consentono di scattare una fotografia dell’area su cui si svilupperà quello che nelle intenzioni diventerà il nuovo punto di riferimento dell’atletica leggera della città.

Il progetto

Il progetto del nuovo complesso, omologato Fidal, prevede la presenza oltre che della pista delle aree per tutte quelle discipline legate al mondo dell’atletica leggera (lancio del disco, lancio del martello, lancio del peso, lancio del giavellotto, salto in lungo, salto in alto e salto con l’asta). Il campo in erba naturale presente all’interno dell’anello potrà ospitare, inoltre, anche tornei di frisbee. L’impianto sarà inoltre completato con palestre per le attività complementari alla preparazione sportiva con spogliatoi e servizi, che potranno essere utilizzati da atleti, giudici di gara e istruttori. Nell’area saranno inserite zone destinate a parcheggio per atleti e spettatori e spazi destinati al verde riqualificato. Un progetto dunque che si prefigge di dotare la città di un impianto moderno e funzionale per i tanti praticanti delle diverse specialità dell’atletica leggera e che allo stesso tempo consentirà di aumentare l’offerta di servizi e funzioni nella zona sud, promuovendo benessere e inclusione sociale.