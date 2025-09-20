Rimini. Nuovo comandante per i Carabinieri

Il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Rimini ha accolto di recente il nuovo comandante, S. Ten. Francesco Moscariello, proveniente dalla Compagnia Carabinieri di Roma. Originario della provincia di Salerno, ha conseguito presso l’Università di Camerino la laurea in Giurisprudenza e quella specialistica in Gestione dei fenomeni migratori e politiche di integrazione nell’Unione Europea, oltre alla laurea ottenuta presso l’Università di Tor Vergata in Scienze giuridiche della sicurezza.

Arruolatosi nell’Arma nel 2015, ha frequentato il Corso triennale per Marescialli, al termine del quale ha ricoperto incarichi addestrativi presso la Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Firenze in qualità di comandante di squadra. Successivamente è stato trasferito presso la Stazione Carabinieri di Roma - San Lorenzo in Lucina.

Nel 2023, promosso Sottotenente, ha iniziato la frequenza del 6° corso per Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri, completando presso la Scuola Ufficiali di Roma il percorso formativo che lo ha condotto all’attuale prestigioso incarico. Il neo arrivato è stato ricevuto dal Comandante Provinciale di Rimini, Col. Ruggero Gerardo Rugge, che nell’occasione gli ha rivolto un caloroso “in bocca al lupo” per la nuova responsabilità.

L’Ufficiale subentra al Capitano Ernesto Maria Califri, destinato al comando della Compagnia Carabinieri di Cammarata (AG).