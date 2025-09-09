Rimini. Nuovi parcheggi a raso in zona mare al posto dei vecchi alberghi dismessi

Nuovi parcheggi al posto di alberghi dismessi. Da Rimini sud, a Rimini nord, passando per Marina centro. E tutti in zona mare, attraverso l’acquisizione di alcuni hotel abbandonati e la loro trasformazione in spazi di sosta a raso. È l’operazione che l’amministrazione comunale sta portando avanti insieme al proprio ufficio tecnico. E che dovrebbe decollare già dal prossimo anno.

Tutto questo perché la carenza di parcheggi in zona spiaggia è diventata una delle principali criticità di Rimini. Soprattutto dopo la realizzazione del Parco del mare. Che, se ha ridisegnato completamente il waterfront, rendendolo uno dei più belli e attrattivi d’Italia, nel contempo ha determinato la cancellazione di centinaia e centinaia di posti auto.

Palazzo Garampi, in questi giorni, ha dato l’ok ai propri tecnici a verificare la fattibilità economica di una nuova operazione. Che prevederebbe l’acquisto o l’esproprio di alcuni hotel degradati (tra i 2 e i 5 immobili) lungo i 12 chilometri di lungomare da Miramare a Torre Pedrera e la loro destinazione a zona di sosta per residenti e vacanzieri. Un intervento che permetterebbe il recupero di centinaia e centinaia di stalli di sosta persi.