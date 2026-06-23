Rimini. Nuovi padiglioni, parcheggi e servizi: 55 milioni per l’ospedale Infermi

Cantieri aperti, gru in movimento e oltre 170 operai al lavoro: l’ospedale Infermi di Rimini è al centro di un piano di investimenti da circa 55 milioni di euro, definito dal sindaco Jamil Sadegholvaad uno degli interventi “più elevati nel potenziamento e ammodernamento dell’offerta sanitaria degli ultimi decenni”. Un progetto condiviso tra Comune, Ausl Romagna e Regione, finanziato in larga parte con fondi PNRR e statali.

Il cantiere più importante è il nuovo padiglione da 30 milioni di euro - finanziati con fondi statali integrativi del PNRR - che sorgerà davanti al vecchio Pronto soccorso e sarà pronto entro il 2028. Su quattro piani e oltre 12.000 metri quadrati ospiterà 120 posti letto per Geriatria, Gastroenterologia, Neurologia, Stroke Unit, Medicina 1 e 2 e il servizio trasfusionale. Già completato il miglioramento sismico della “piastra” (2,8 milioni) e operativi la Centrale Operativa Territoriale e il CAU. Nei pressi dell’ospedale sorgeranno inoltre l’OSCO (7,5 milioni, pronto a luglio) e la Casa della Comunità (9 milioni, pronta nell’ottobre 2027), a cui si aggiungeranno altre due Case della Comunità per le zone nord e sud della città.

Significativo anche l’intervento sui parcheggi: con un mutuo da 5 milioni verrà realizzato un parcheggio multipiano su via Settembrini - che raddoppierà i posti da 270 a 540 - portando complessivamente la disponibilità dagli attuali 1.100 a 1.600 posti auto.

“Dietro questi investimenti c’è una visione a 360 gradi”, ha sottolineato il direttore generale dell’Ausl Romagna Tiziano Carradori, tra accessibilità, potenziamento ospedaliero e integrazione con il territorio.