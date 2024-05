Rimini. Nuove regole in spiaggia, la Capitaneria ai bagnini: “Ordinanza, non si cambia”

«L’ordinanza è quella e non sarà modificata. Anche perché contiene delle linee guida generali alle quali tutti gli operatori di spiaggia delle località balneari italiane dovranno adeguarsi». Poche parole. Chiare e che non lasciano spazio a dubbi o doppie interpretazioni. Vincenzo Petrella, Primo luogotenente e responsabile dell’ufficio relazioni esterne e comunicazione della Capitaneria di Porto di Rimini, all’indomani delle osservazioni recapitate alla comandante Giorgia Capozzella dalle associazioni di categoria dei balneari e dalle cooperative bagnini sulle nuove regole per la sicurezza in mare e sulla spiaggia, sgombra il campo da ogni equivoco e perplessità. «Il provvedimento è stato concertato coi concessionari nel corso di due incontri, l’ultimo datato 17 maggio – sottolinea il primo luogotenente -. E ribadisco che siamo davanti a misure che entreranno in vigore il 25 maggio, in tutto il Paese, non solo a Rimini». Sarebbe opportuno, quindi, che i concessionari, in questi giorni, si munissero di tutto il materiale indicato nell’ordinanza - dalle boe ai blocchi di cemento ai quali fissarle, fino ai cartelloni per le informazioni e alle bombole di ossigeno - e lo posizionassero sull’arenile. «Come Capitaneria non vogliamo mettere in difficoltà nessuno – puntualizza Petrella - per cui ci sarà una certa elasticità nei controlli iniziale. Diciamo una moderata elasticità». Per la serie: non prendetevela troppo comoda, adeguatevi alle nuove norme di sicurezza bagnanti, e fate in modo che sia tutto pronto per inizio giugno. «Come sempre – conclude il militare – i bagnini avranno la totale collaborazione della Capitaneria di porto».