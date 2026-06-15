Rimini, nuove nomine per 25 sacerdoti della Diocesi

RIMINI. Una piccola rivoluzione organizzativa che avrà luogo a partire dal 29 giugno. Il vescovo don Nicolò Anselmi ha deciso le seguenti nomine ed avvicendamenti.

Don Aldo Amati, lascia la comunità di San Gaudenzo ed è nominato rettore della chiesa S. Maria dei Servi in Rimini, risiedendo presso la Casa del Clero.

Don Mirko Vandi è nominato parroco della parrocchia di San Gaudenzo in Rimini.

Don Roberto Costantini è nominato parroco delle parrocchie S. Maria di Spadarolo e S. Maria della Neve di Vergiano

Don Giuseppe Arcangeli è nominato parroco della parrocchia S. Maria Vergine di Viserba Monte

Don Paolo Bizzocchi è nominato parroco della parrocchia S. Biagio” di Roncofreddo, vivendo nella comunità presbiterale di Savignano

Don Massimiano Cucchi è nominato parroco delle parrocchie di S. Martino di Bordonchio e Nostra Signoara del Sacro Cuore di Igea Marina, in comunione presbiterale con don Enzo Gobbi e don Egidio Brigliadori.

Don Marco Foschi è nominato parroco della parrocchia B.V. del Carmine in Torre Pedrera

Don Giancarlo Rossi mantiene il compito di Amministratore parrocchiale della parrocchia S. Giovanni Battista in San Giovanni in Bagno

Don Giuseppe Bilancioni è nominato parroco della Parrocchia Stella Maris di Fontanelle

Don Giampaolo Bernabini è nominato parroco della parrocchia S. Michele Arcangelo di Santarcangelo, in comunione presbiterale con don Alessandro Zavattini, don Angelo Rubaconti e don Giancarlo del Bianco.

Don Alessio Alasia è nominato parroco della parrocchia S. Mauro Vescovo di San Mauro Pascoli

Don Jean Claude Manarivo è nominato aiuto pastorale della parrocchia di San Mauro in comunione presbiterale con don Alessio Alasia.

Don Tarcisio Tamburini è nominato parroco della parrocchia San Martino in Riccione

Don Donato Sartini è nominato cappellano all’Ospedale di Riccione

Don Filippo Rosetti è nominato parroco della parrocchia S. Maria Mater Ecclesiae del Villaggio Primo Maggio e San Martino Monte l’Abate

Don Luca Fantini è nominato parroco della parrocchia San Paterniano di Villa Verucchio

Don Pierpaolo Conti è nominato parroco delle parrocchie di S. Pietro Apostolo in S. Giovanni in Marignano e S. Croce di Pianventena.

Don Piero Battistini rimane Amministratore parrocchiale di S. Maria in Pietrafitta in S. Giovanni in Marignano.

Don Gino Gessaroli è nominato parroco della parrocchia SS. Vito e Modesto in S. Vito di Rimini

Don Alessandro Zavattini è nominato parroco della parrocchia S. Cristoforo di Borghi, risiedendo presso la comunità presbiterale di Santarcangelo.

Don Angelo Rubaconti è nominato amministratore parrocchiale della parrocchia S. Maria delle Grazie in Fiumicino, risiedendo presso la comunità presbiterale di Santarcangelo

Don Vittorio Mancini è nominato aiuto pastorale della parrocchia S. Giovanni in Compito (Cesare) di Savignano.

Don Massimo Zonzini, mantenendo il servizio nella zona pastorale della Trasfigurazione e la sua abitazione a Tavoleto, è nominato rettore del Santuario di Bonora di Montefiore Conca

Don Mauro Angelini, mantenendo il suo servizio nella Zona pastorale di Morciano e la sua abitazione a Morciano, è nominato vice-rettore del Santuario di Bonora.

Don Davide Arcangeli è nominato Rettore della chiesa del Suffragio a Rimini dove con don Marco Casadei avvierà un centro di cultura e spiritualità, in comunione con l’ISSR e altre realtà diocesane.

«Il Vescovo», i legge in una nota della Diocesi, «ringrazia di cuore per la disponibilità ricevuta da tutti i sacerdoti coinvolti agli avvicendamenti e ringrazia anche le comunità parrocchiali che vivono la fatica del cambiamento esortandole ad accogliere e custodire con amore i sacerdoti loro affidati. Certamente il Signore Gesù ci accompagnerà con il Suo Spirito, donando gioia e consolazione.