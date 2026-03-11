Rimini. Nuova Ztl: 2.833 multe in un mese, circa 100 verbali al giorno

RIMINI. In un mese 2.833 multe, quasi 100 al giorno. Che nelle casse di Palazzo Garampi porteranno da 164.314 euro (se pagate entro tre giorni) a 235.139 euro (se saldate successivamente). Gli automobilisti privi di permesso ztl cominciano a fare i conti con le telecamere acchiappa furbetti posizionate ai varchi di accesso. E sono subito guai. Perché le sanzioni fioccano (83 euro a verbale, ridotti a 58 euro se saldate entro tre giorni). Meno che nel passato recente e perfino in quello meno recente. Ma fioccano. «Nel 2024 – ricorda Palazzo Garampi - quando venne attivata, in via sperimentale, la Ztl nel solo periodo estivo: giugno-settembre, le multe furono 42mila. Nel 2025 con la Ztl lungomare Nord attivata solo nei week-end, dal 25 aprile a fine giugno e da giugno a settembre, le sanzioni scesero a 26.631: il 55% in meno rispetto al primo anno di sperimentazione». Comunque sempre diverse migliaia in più di adesso. E anche di quel lontano settembre 2007, quando venne attivato, per la prima volta, il controllo elettronico della Ztl in centro storico, che «nel primo mese di funzionamento determinò oltre 12mila contravvenzioni». Quattro volte in più di quanto accaduto adesso (nel periodo 29 gennaio-fine febbraio), ai 13 varchi di accesso al Centro storico e a Borgo San Giuliano. Attenzione, quindi, agli “occhi elettronici”, perché attraversarli in auto privi di permesso farà scattare la multa.