Rimini, nuova vita per il deviatore Marecchia: intervento da 1,7 milioni

La riprofilatura delle aree golenali dalla foce fino al Ponte degli Scout, già ultimata, e l’avvio dei lavori di manutenzione su argini e sponde, per dare nuova vita al Deviatore Marecchia, il grande canale artificiale che dalle porte della città di Rimini arriva al mare. Progettato dall’allora Genio civile a cavallo della Seconda guerra mondiale, per ovviare - insieme alla diga di sbarramento nell’attuale Parco urbano XXV Aprile - alle esondazioni del fiume nel centro cittadino, lo storico nodo idraulico è oggi al centro di numerosi interventi di manutenzione finanziati complessivamente con 1,7 milioni di euro. Dopo l’alluvione del maggio 2023, che nel riminese ha coinvolto in modo particolare i fiumi Uso e Marecchia, nel Deviatore si sono intensificati i lavori strutturali con l’intenzione di aumentare la capacità di deflusso delle piene e la stabilità degli argini, in continuità con altri interventi realizzati nei pressi dei ponti di attraversamento. Curati dall’Ufficio di Rimini dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, i lavori sono finanziati con i Fondi di sviluppo e coesione, dalle risorse stanziate tramite ordinanze di Protezione civile e dalla programmazione regionale per opere strutturali e di manutenzione.

Gli interventi strutturali sul Deviatore

Le opere riguardano prioritariamente lo scavo e la modellazione del terreno, per ottenere il ripristino di quelle che erano le condizioni idrauliche originarie del canale. Sono stati portati a termine gli scavi di riprofilatura delle aree golenali dalla foce fino al Ponte degli Scout e al tempo stesso è stato rimosso il legname trasportato da monte dalla corrente. L’intervento appena avviato prevede, invece, la manutenzione dei sistemi di difesa delle sponde, che nel corso degli anni si sono deteriorati a causa delle piene. L’obiettivo è rinforzare e consolidare la briglia di cemento sotto il Ponte degli Scout realizzando a valle uno scivolo a gradoni che, con una serie di “cascatelle”, migliorerà anche l’ossigenazione delle acque e le qualità paesaggistiche dell’opera. Contestualmente, sarà realizzata una scala di risalita per i pesci, di particolare pregio in questo tratto fluviale di foce.

Gli altri progetti dell’Agenzia regionale sul Marecchia