RIMINI. Non è la prima volta ma a quanto pare chi deve risolvere il problema non c’è ancora riuscito. L’ennesima segnalazione arriva dal profilo Facebook di Tutto Mtb e Ciclismo. Il problema è quello dei cani di grossa taglia lasciati incustoditi a ridosso della ciclabile del Marecchia all’altezza di via Islanda e dello stadio del baseball. «Una pedalata di mezzogiorno lungo il Marecchia, il fiume che accompagna tanti riminesi nelle loro uscite in bici, si è trasformata in pochi istanti in un incubo», scrive Tutto Mtb e Ciclismo. «Mercoledì 18 novembre, intorno alle 12.30, un ciclista percorreva la sponda nord in direzione mare, all’altezza di via Islanda, poco prima dello stadio del baseball Rino Zangheri. Davanti a lui sono comparsi all’improvviso tre cani di grossa taglia, liberi, senza guinzaglio né museruola, che ha descritto come pitbull o dogo argentino. Il ciclista ha frenato, ha rallentato, ma i tre animali gli si sono lanciati dietro, con il cane bianco sempre più vicino alle sue gambe. Con il sangue freddo di chi sa di avere pochi secondi, lo ha respinto con il piede destro, poi ha spinto sui pedali con tutta la forza che aveva fino a lasciarsi alle spalle diverse centinaia di metri. Non è stato morso, e appena uscito dal cavalcavia della Statale 16 ha avuto la prontezza di fermare tre ragazzi con due cagnolini, invitandoli a non proseguire verso il fiume».

Già in passato nello stesso posto c’è anche chi è stato morso e a quanto pare l’ultima aggressione avrebbe indotto il ciclista a presentare un esposto al Comune, all’Ausl e alla Polizia locale.