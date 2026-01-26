Rimini, nuova acquisizione per Bluenext

RIMINI. Bluenext, azienda italiana leader nello sviluppo di software gestionali, con sede a Rimini, ha acquisito il Gruppo Office Information Technologies, specializzato in soluzioni ERP per le PMI. Si tratta della prima acquisizione del 2026 per Bluenext.

L’operazione rafforza il portafoglio ERP dedicato alle PMI e dà avvio allo sviluppo del primo gestionale “AI-first”, su cui le due realtà stanno già lavorando congiuntamente.

Bluenext ha chiuso il 2025 con 45 milioni di euro di fatturato e prevede di raggiungere 56 milioni di euro nel 2026, mantenendo un modello di crescita interamente finanziato dai ricavi, senza capitali esterni. Con l’acquisizione, il gruppo supera i 370 collaboratori e amplia la propria presenza territoriale con nuove sedi in Lombardia, Toscana e Veneto.