Rimini. Notte Rosa, il bilancio della Questura

Nel fine settimana della Notte Rosa, dal 19 al 21 giugno, la Questura di Rimini ha disposto servizi straordinari serali e notturni sul lungomare e nelle zone interessate dagli eventi, con l’impiego del Reparto Mobile, della Polizia Stradale e Ferroviaria, delle Polizie Locali, e in sinergia con Carabinieri, Guardia di Finanza ed Esercito Italiano.

I controlli hanno riguardato la prevenzione dei reati contro la persona e il patrimonio, il contrasto allo spaccio di stupefacenti e la verifica del rispetto delle norme sulla vendita di alcolici - anche attraverso servizi in borghese per contrastare la somministrazione a minori - e delle licenze di pubblica sicurezza degli esercizi commerciali. Attività di vigilanza specifica è stata disposta anche per lo spettacolo pirotecnico.

Il bilancio dei controlli:

Questura: 857 persone identificate, 297 veicoli controllati, 20 esercizi pubblici verificati, 8 denunce, 3 arresti.

Polizia Stradale: 143 persone identificate, 98 veicoli controllati, 21 posti di controllo, 59 contravvenzioni al Codice della Strada, 7 documenti ritirati.

Polizia Ferroviaria: 306 persone identificate.

Nel corso del weekend, a Bellaria Igea Marina si è svolto anche l’evento dedicato alle Frecce Tricolore, durante il quale agenti in acquascooter hanno condotto una simulazione di salvataggio in mare in collaborazione con i sommozzatori della Questura di Venezia e l’elicottero della Polizia di Stato.

Gli eventi si sono svolti senza criticità rilevanti per l’ordine pubblico.