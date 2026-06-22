Rimini. Notte Rosa, il bilancio dei Carabinieri

Tra la sera del 20 e l’alba del 21 giugno il Comando Provinciale Carabinieri di Rimini ha dispiegato un dispositivo straordinario sull’intera provincia, con il supporto aereo del 13° Elinucleo di Forlì. Le Compagnie di Rimini e Riccione, con i Nuclei Operativi e Radiomobili e le Stazioni dipendenti, hanno presidiato i punti della movida, le arterie stradali e gli scali ferroviari.

Furti e reati contro il patrimonio. A Riccione una donna di 42 anni è stata denunciata per furto in un negozio - circa 300 euro di merce - grazie alle immagini di videosorveglianza. A Rimini un 22enne è stato bloccato dopo aver rubato in un supermercato. Sempre a Rimini tre giovani tra i 19 e i 23 anni sono stati denunciati per ricettazione: uno era in possesso di una carta di credito rubata, gli altri due di un computer e un tablet sottratti. La refurtiva è stata restituita ai proprietari. A Coriano, una segnalazione al 112 ha permesso di intercettare tre giovani in auto con grimaldelli e strumenti da scasso, subito sequestrati. Cinque stranieri senza fissa dimora sono stati denunciati per violazione di domicilio, due a Riccione e tre a Bellaria Igea Marina. A Riccione un 24enne ha fornito false generalità durante un controllo alla guida: i documenti sono stati trovati nascosti nell’abitacolo.

Stupefacenti. Un 51enne senza fissa dimora è stato fermato a bordo di un’auto a Riccione e trovato in possesso di oltre 12 grammi di cocaina. Nove persone sono state segnalate alle Prefetture per uso personale di hashish, marijuana e cocaina.

Sicurezza stradale. Dieci conducenti sono risultati positivi all’etilometro, con tassi alcolemici fino a 1,63 g/l, e sono stati sanzionati penalmente con ritiro della patente. Quattro automobilisti sono risultati positivi agli accertamenti per cocaina e THC; un quinto è stato denunciato per essersi rifiutato di sottoporsi ai test.