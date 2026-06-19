Rimini, Notte Rosa: ecco Gabry Ponte in consolle

Notte Rosa, si entra nel vivo: in piazzale Fellini ecco RdsSummer Festival 2026. Oggi si parte infatti con Rds Party e con una serata dance che vedrà protagonisti Marvin, Prezioso, Erika, Dj Ross, MagicBox, Eiffel 65 e un grande ospite a sorpresa che è stato svelato, ovvero Gabry Ponte, il dj autore di Tutta l’Italia, Tarantella, Figli di Pitagora e la Danza delle streghe. Domani poi sul palco alcuni dei nomi più seguiti della musica italiana, tra cui Achille Lauro, The Kolors, Francesco Renga, Malika Ayane, Frah Quintale, Sangiovanni, Clara e Serena Brancale, insieme a nuovi talenti del panorama contemporaneo. L’ingresso è gratuito e senza prenotazione.