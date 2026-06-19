Rimini, Notte Rosa: ecco Gabry Ponte in consolle

Notte Rosa, si entra nel vivo: in piazzale Fellini ecco RdsSummer Festival 2026. Oggi si parte infatti con Rds Party e con una serata dance che vedrà protagonisti Marvin, Prezioso, Erika, Dj Ross, MagicBox, Eiffel 65 e un grande ospite a sorpresa che è stato svelato, ovvero Gabry Ponte, il dj autore di Tutta l’Italia, Tarantella, Figli di Pitagora e la Danza delle streghe. Domani poi sul palco alcuni dei nomi più seguiti della musica italiana, tra cui Achille Lauro, The Kolors, Francesco Renga, Malika Ayane, Frah Quintale, Sangiovanni, Clara e Serena Brancale, insieme a nuovi talenti del panorama contemporaneo. L’ingresso è gratuito e senza prenotazione.

Dal vino al liscio

Sempre venerdì 19 giugno, la spiaggia di Rimini sud, dal Bagno 50 al 63, ospiterà “Un mare di rosa”, una grande festa con i piedi nella sabbia tra musica, spettacoli, circo contemporaneo, artisti del fuoco, ballo e valorizzazione dei sapori del territorio. L’edizione 2026 celebra anche i dieci anni di “Un Mare di Vino”, con cantine dei Colli Riminesi, prodotti locali e la mostra “Un Mare di Terra”, dedicata alle storie dei vini e dei produttori. E da domenica 21 a martedì 23 giugno, c’è la Liscio street Parade: piazzale Kennedy si trasformerà in una grande pista da ballo a cielo aperto, accogliendo orchestre, scuole di ballo e dj per tre giorni di spettacolo, passione e identità, a ingresso libero. Protagonista assoluto sarà il liscio e tutte le sue evoluzioni contemporanee, capace di coinvolgere un pubblico trasversale tra generazioni e culture. Un format originale e festoso che unisce la potenza della musica delle orchestra dal vivo, le coreografie delle scuole di ballo, e il ritmo dei dj set di disco-liscio, restituendo sempre nuovi stimoli alla tradizione.

Le chiusure

Per consentire lo svolgimento in sicurezza delle iniziative, tra cui in particolare appunto l’Rds Summer Festival nell’area del Parco Federico Fellini, sono previste alcune modifiche temporanee alla circolazione, divieti di sosta, limitazioni sull’uso di contenitori in vetro, la chiusura della scogliera del Porto Canale in occasione dello spettacolo dei fuochi d’artificio, ma anche una deroga per gli orari della musica, una spiaggia illuminata tutta la notte ed il potenziamento del sistema di trasporto pubblico.

Vie e rotonde

Dalle ore 8.00 di lunedì 15 giugno alle ore 23.00 di lunedì 22 giugno sono chiuse al traffico veicolare la carreggiata lato monte della Rotonda Lucio Battisti e viale Colombo, nel tratto tra via Bianchi/Cappellini e la Rotonda. Allo stesso tempo è istituito anche il divieto di sosta con rimozione coatta sul tratto di viale Colombo, entrambi i lati, e sulla carreggiata lato monte della Rotonda Lucio Battisti/Lungomare Tintori. Dalle ore 15.00 di martedì 16 giugno alle ore 23.00 di domenica 21 giugno sono chiuse al traffico via Giulietta Masina e via Luci del Varietà, con divieto di sosta. Dalle ore 00.01 di giovedì 18 giugno alle ore 8.00 di domenica 21 giugno viene istituita la chiusura totale temporanea al traffico veicolare, anche di biciclette e monopattini condotti a mano, della Rotonda Lucio Battisti, di viale Beccadelli nel tratto da viale Vespucci al Lungomare Tintori, e del Lungomare Tintori nel tratto da via Beccadelli a via Bianchi. Anche l’accesso alla scogliera del Porto Canale di Rimini sarà vietato dalle ore 8.00 di giovedì 18 giugno alle ore 4.00 di sabato 20 giugno, al fine di garantire condizioni di massima sicurezza durante lo svolgimento dello spettacolo di fuochi d’artificio che si terrà a mezzanotte tra venerdì 19 e sabato 20 giugno. (in caso di posticipo dello spettacolo causa maltempo, l’accesso resterà chiuso fino alle ore 4.00 di domenica 21 giugno).

Potenziato trasporto pubblico