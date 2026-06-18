Rimini, Notte Rosa 2026, viabilità, trasporto pubblico e divieti: tutto quello che c’è da sapere

Come ogni anno, in occasione della Notte Rosa, in programma dal 19 al 21 giugno 2026, Rimini si prepara a festeggiare l’inizio dell’estate con un calendario diffuso di eventi, musica, spettacoli, luci e scenografie lungo la costa e in centro storico. Per consentire lo svolgimento in sicurezza delle iniziative, tra cui in particolare l’RDS SUMMER FESTIVAL nell’area del Parco Federico Fellini, sono previste alcune modifiche temporanee alla circolazione, divieti di sosta, limitazioni sull’uso di contenitori in vetro, la chiusura della scogliera del Porto Canale in occasione dello spettacolo dei fuochi d’artificio, ma anche una deroga per gli orari della musica, una spiaggia illuminata tutta la notte ed il potenziamento del sistema di trasporto pubblico.

Scopri il programma completo delle iniziative a Rimini a questo link (https://riminiturismo.it/notizie/la-notte-rosa-rimini-hits-summer )

Modifiche alla circolazione

Per garantire lo svolgimento in sicurezza delle iniziative e, in particolare, dell’evento RDS Summer Festival previsto in Piazzale Fellini nelle serate del 19 e del 20 giugno, sono state predisposte modifiche alla viabilità nell’area del Lungomare Tintori, della Rotonda Lucio Battisti, del Parco Federico Fellini e delle zone limitrofe, in concomitanza della manifestazione e alcuni divieti anche nei giorni precedenti.

Dalle ore 8.00 di lunedì 15 giugno alle ore 23.00 di lunedì 22 giugno sono chiuse al traffico veicolare la carreggiata lato monte della Rotonda Lucio Battisti e viale Colombo, nel tratto tra via Bianchi/Cappellini e la Rotonda. Allo stesso tempo è istituito anche il divieto di sosta con rimozione coatta sul tratto di viale Colombo, entrambi i lati, e sulla carreggiata lato monte della Rotonda Lucio Battisti/Lungomare Tintori.

Dalle ore 15.00 di martedì 16 giugno alle ore 23.00 di domenica 21 giugno sono chiuse al traffico via Giulietta Masina e via Luci del Varietà, con divieto di sosta.

Dalle ore 00.01 di giovedì 18 giugno alle ore 8.00 di domenica 21 giugno viene istituita la chiusura totale temporanea al traffico veicolare, anche di biciclette e monopattini condotti a mano, della Rotonda Lucio Battisti, di viale Beccadelli nel tratto da viale Vespucci al Lungomare Tintori, e del Lungomare Tintori nel tratto da via Beccadelli a via Bianchi.

Anche l’accesso alla scogliera del Porto Canale di Rimini sarà vietato dalle ore 8.00 di giovedì 18 giugno alle ore 4.00 di sabato 20 giugno, al fine di garantire condizioni di massima sicurezza durante lo svolgimento dello spettacolo di fuochi d’artificio che si terrà a mezzanotte tra venerdì 19 e sabato 20 giugno. (in caso di posticipo dello spettacolo causa maltempo, l’accesso resterà chiuso fino alle ore 4.00 di domenica 21 giugno).

Potenziato il trasporto pubblico locale

Start Romagna accompagna nel cuore della Notte Rosa con i servizi di trasporto pubblico locale. Nei giorni dell’evento il servizio viene così potenziato:

· Venerdì 19 giugno: potenziamento delle linee 11 e Metromare, con modalità analoghe a quelle previste per sabato (escluse le linee 4 e 125 che seguono il normale servizio estivo).

· Sabato 20 giugno: servizio potenziato sulle 4 linee riportate sotto con corse prolungate fino a tarda notte.

· Domenica 21 giugno: attivo il normale servizio estivo, con frequenze serali di circa 30 minuti e ultima corsa del Metromare da Rimini alle ore 00:00.

La notte di venerdì 19 (solo per le linee linee 11 e Metromare) e la notte di sabato 20 giugno il servizio delle linee bus è potenziato come riportato sotto:

Linea 4: San Mauro Mare > Bellaria-Igea Marina > Torre Pedrera > Viserba > Rivabella > San Giuliano Mare > Rimini FS.

Ultima corsa da Rimini alle ore 2:15 con frequenza ogni 15 minuti. Ultima partenza da San Mauro per Rimini alle ore 02:05.

Linea 11: Rimini FS > Marina Centro > Bellariva > Miramare > Riccione P.le Curiel.

Dalle 20 alle 22 corse ogni 10 minuti e dalle 22 alle 2 ogni 15 minuti.

Ultime corse da Rimini FS per Riccione Terme alle ore 02:00; da Riccione Terme per Rimini FS alle ore 02:00 nelle notti del 19 e 20 giugno.

Linea 125: Riccione P.le Curiel > Misano > Cattolica

Dalle ore 20 corse ogni 12/13 minuti fino alle 2:00 (ultima corsa Riccione per Cattolica)

Metromare: collegamento giornaliero tra Rimini Stazione e Riccione Stazione, con corse ogni 15 minuti dalle 21:00 alle 3:30 nella notte del 19 e 20 giugno.

Ultima corsa da Rimini alle 3:30 • Ultima corsa da Riccione alle 3:26

Avvisi aggiornati sono disponibili alle fermate per verificare orari e corse attive durante le giornate della manifestazione.

Qui tutte le info e gli orari nel dettaglio https://www.startromagna.it/news/notte-rosa-2026/

Divieto di vendita ed utilizzo contenitori di vetro

In occasione della manifestazione, sono previste alcune limitazioni riguardanti l’uso e la vendita di bevande in contenitori di vetro.

Nel raggio di 250 metri dall’area della manifestazione delimitata da Piazzale Fellini, Rotonda Lucio Battisti e dal tratto di Lungomare Tintori compreso tra via Beccadelli e via Bianchi, è vietata la vendita per asporto e la somministrazione di bevande in bottiglie, bicchieri o altri recipienti in vetro, compresi i distributori automatici, dalle ore 17.00 di venerdì 19 giugno alle ore 7.00 di sabato 20 giugno e dalle ore 17.00 di sabato 20 giugno alle ore 7.00 di domenica 21 giugno.

Il divieto sarà in vigore anche in tutte le aree lato mare della linea ferroviaria, dalle ore 20.00 di venerdì 19 giugno alle ore 7.00 di sabato 20 giugno e dalle ore 20.00 di sabato 20 giugno alle ore 7.00 di domenica 21 giugno.

È vietato accedere alle aree interessate dalle manifestazioni, negli orari di svolgimento delle stesse, con bottiglie o altri contenitori in vetro. Resta consentita la somministrazione e il consumo di bevande in vetro all’interno dei locali e nelle aree esterne private o regolarmente autorizzate per l’occupazione di suolo pubblico.

Deroga ai limiti acustici e illuminazione spiaggia

Per le serate di venerdì 19 e sabato 20 giugno 2026, è prevista la deroga ai limiti di orario delle manifestazioni musicali: gli intrattenimenti musicali potranno proseguire fino alle ore 2.30 su tutto il territorio comunale. La deroga riguarda esclusivamente i limiti orari e di durata delle manifestazioni musicali e non comporta alcuna deroga ai limiti delle emissioni sonore, che restano confermati e devono essere rispettati secondo il vigente Regolamento comunale.

In spiaggia, per i concessionari degli stabilimenti balneari resta inoltre l’obbligo di mantenere gli impianti di illuminazione accesi dalle ore 22 alle ore 5.