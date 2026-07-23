Rimini, notte di follia al Pronto soccorso: pugno a un’operatrice e agenti feriti

Momenti di grande tensione nella serata di ieri al Pronto soccorso, dove gli agenti delle Volanti della Questura sono dovuti intervenire d’urgenza per una donna in forte stato di agitazione. Il personale sanitario si è trovato ad affrontare una situazione esplosiva: la donna, trasportata in ambulanza in preda a un apparente stato allucinatorio, ha iniziato a urlare frasi offensive e ad aggredire chiunque cercasse di prestarle soccorso, fino a colpire al petto un’operatrice socio-sanitaria con un pugno.

Solamente grazie al tempestivo e coordinato intervento dei poliziotti e dei medici si è riusciti a contenere la furia della donna e ad accompagnarla negli uffici della Questura. Nemmeno l’arrivo in centrale ha calmato gli animi: durante le operazioni di identificazione, la donna si è opposta con violenza rifiutando il fotosegnalamento e scagliandosi contro gli agenti, ferendo un poliziotto con pugni e graffi alle braccia. Per lei sono inevitabilmente scattate le manette con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e, dopo una notte trascorre nelle camere di sicurezza, affronterà oggi il processo per direttissima.