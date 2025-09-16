Rimini, Nord Stream: disposta la consegna alla Germania del sabotatore arrestato a San Clemente

La Corte d’Appello di Bologna ha disposto la consegna alla Suprema Corte Federale di Cassazione della Germania di Serhii Kuznietsov, l’ex capitano dell’esercito ucraino arrestato su mandato europeo in un bungalow San Clemente di Rimini il 21 agosto con l’accusa di aver sabotato nel settembre 2022 i gasdotti Nord Stream 1 e 2. La decisione è giunta dopo l’udienza del 9 settembre. Il difensore, avvocato Nicola Canestrini annuncia ricorso alla Cassazione: “Sono stati violati diritti fondamentali: equo processo, condizioni di detenzione e immunità funzionale.