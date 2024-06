Rimini, non solo gelato: Sigep apre alla pizza e nel 2025 diventa World Expo

Gelato, pasticceria, cioccolato, panificazione, caffè e ora anche pizza. Sigep la fiera di Italian Exhibition Group, nella prossima edizione (a Rimini dal 18 al 22 gennaio 2025) non solo diventa World Expo, col nuovo pay off Sigep World - The World Expo for Foodservice Excellence, ma avrà un grande spazio dedicato alla pizza. “Sarà quindi la vetrina più importante per il prodotto e le sue tecnologie, diventando un vero e proprio punto di riferimento”, fanno sapere dal quartier generale della società che riunisce le fiere di Rimini e Vicenza.

Due nuovi padiglioni

Amplierà infatti l’area, potenziando il settore espositivo con due nuovi padiglioni nella zona est fino a toccare i 140.000 metri quadrati di superficie. L’universo pizza, infatti, è un settore che secondo le più recenti stime ha un valore mondiale superiore ai 153 miliardi di dollari (fonte Verified Markets Reports). Oltre al gelato, che resta al centro della Rassegna, saranno protagonisti le selezioni di tecnologie foodservice e ingredienti per il mondo di pasticceria, pizza, panificazione e caffè. Ieg ricorda peraltro che nell’ultima edizione sono arrivati visitatori da 160 paesi, anche grazie ai 1.200 brand espositori provenienti da 35 nazioni. E nell’ultima edizione Sigep ha ospitato oltre 500 buyer da 84 Paesi creando più di 5.200 business meeting. La 46esima edizione manterrà le cinque filiere.

Ci sarà il gelato con la partecipazione di tutti i produttori dalle tecnologie agli ingredienti, dai semi-lavorati alle attrezzature. E a fianco del gelato ecco pasticceria, panificazione, cioccolato e caffè. Confermati anche i talk di tutte le communities presenti. In particolar modo, quello di apertura sarà dedicato alle tendenze del foodservice, sia nazionali che internazionali. Ieg ricorda poi che in collaborazione con l’Agenzia Ice, lo scorso gennaio ha portato a Rimini presenze da Europa, Area Balcani, Africa, Nord America, Centro Sud-America, Asia e Sud est asiatico. “L’impegno per l’edizione 2025 sarà raddoppiato con un road show europeo previsto in autunno per coinvolgere giornalisti e buyer, anche grazie alla collaborazione dei regional advisor del gruppo, con particolare focus su importatori, distributori, catene foodservice e alberghiere”. Per quanto riguarda le singole filiere, saranno confermate le Arene e le competizioni internazionali che lo scorso gennaio hanno visto partecipare ben 25 paesi. Infine, focus sulle nuove tendenze, come le tecnologie delle macchine automatiche per il caffè, con un miglioramento anche sul fronte sostenibilità, i lievitati e i nuovi trend della pasticceria, oltre naturalmente alla gelateria.