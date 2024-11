Rimini, non si rassegna all’addio dell’amante e minaccia di svelare la relazione: 43enne di Savignano nei guai per stalking

Non riusciva a dimenticare la sua ex amante tanto da perseguitarla per due anni chiedendole in maniera aggressiva di riprendere la storia. Lui, 43enne originario di Cesena ma residente a Savignano sul Rubicone, ora rischia il processo. Non solo, alla sbarra potrebbe finire anche la sua attuale fidanzata perché in un atto di solidarietà con il 43enne col quale aveva appena iniziato una relazione aveva fatto minacciare la ex affinché rimettesse la querela per stalking. Insomma un insolito triangolo, lui, lei e la ex che finirà in Tribunale il 5 febbraio prossimo quando si discuterà della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pm Luca Bertuzzi a carico dell’uomo, per stalking, e della sua attuale fidanzata, per violenza privata. Parte offesa l’ex amante difesa dall’avvocato Martina Montanari. Per quasi due anni pur di riconquistarla, il 43enne aveva fatto di tutto. Si faceva trovare sul posto di lavoro, regali, prestiti in denaro, pedinamenti, telefonate, messaggi nel cuore della notte per far sentire sempre costantemente la sua presenza alla donna che aveva deciso di cambiare vita. Aveva anche preso informazioni circa la figlia di lei per poterle eventualmente usare a suo vantaggio. Quando aveva capito che ogni mossa gentile finiva inutilmente respinta dalla ex fidanzata era passato alle minacce, tanto che aveva contattato un’amica di lei per farle recapitare messaggi aggressivi. “Le farò capire come ci si sente. Questa cosa finirà nel peggiore dei modi”, diceva all’amica nella speranza che riferisse tutto alla persona offesa. E per dare più spessore alle parole, nel novembre del 2023 le aveva fatto trovare un coltello nella cassetta della posta. Infine aveva scritto al marito dell’ex amante “la situazione di tua moglie è pericolosa”, sottolineando che la donna aveva altri uomini e relazioni. Quando il 43enne aveva trovato un nuovo amore, pareva volersi gettare tutto alle spalle. Lui infatti aveva iniziato una nuova relazione con una donna di 35 anni di origine ucraina. Nel frattempo, la sua precedente amante aveva sporto denuncia per atti persecutori e la giustizia stava facendo il suo corso. Venendo a sapere che il fidanzato era stato denunciato, la 35enne è finita a sua volta nei guai minacciando l’ex amante di lui per il tramite di un amico. E adesso lui rischia il processo per stalking e lei per violenza privata.