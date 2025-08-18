Rimini, non si ferma all’alt e sbatte su un’auto della Polizia durante la fuga: 30enne arrestato

Nelle prime ore del mattino di oggi, 18 agosto, la Polizia di Stato di Rimini ha arrestato un trentenne di nazionalità marocchina per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.

Poco dopo le 4,, gli agenti delle Volanti procedevano ad intimare l’alt ad una autovettura in transito in Viale Mantova Il conducente del veicolo, alla vista dei poliziotti, si dava alla fuga, accelerando repentinamente nel tentativo di sottrarsi al controllo e mettendo in pericolo l’incolumità degli utenti della strada, nonché del personale in divisa.

Gli agenti si ponevano immediatamente all’inseguimento dell’auto che si immetteva in una strada senza uscita, bloccata da una delle auto della Polizia. Dopo aver impattato contro la stessa auto della Polizia, il fuggitivo proseguiva brevemente la marcia per poi abbandonare il veicolo e tentare la fuga a piedi, venendo tuttavia raggiunto e bloccato. In considerazione dei fatti accaduti il soggetto veniva tratto in arresto e condotto presso le camere di sicurezza della Questura, in attesa del giudizio direttissimo previsto per la giornata odierna.