Rimini. Non si ferma all’alt degli agenti e getta la cocaina dal finestrino

Così ha deciso ieri mattina, al termine del processo per direttissima, il giudice Francesco Pio Lasalvia. L’uomo, assistito dall’avvocato Massimiliano Orrù, ha precedenti per ricettazione e spaccio e pare svolgesse (almeno secondo gli inquirenti) le consegne della droga per conto del padre.

Intorno alle 12, gli agenti hanno visto il 51enne entrare in un condominio di via Moretti prima di ripartire, poco dopo, in auto in direzione dell’Adriatica. Arrivato all’incrocio tra via Montescudo e via Bidente, la pattuglia ha deciso di fermarlo. L’uomo, però, ha ignorato l’alt, dandosi alla fuga e lanciando dal finestrino del passeggero un involucro. Raggiunto e bloccato, nell’auto non sono state rinvenute sostanze stupefacenti, mentre addosso aveva solo 900 euro in contanti. Recuperato l’involucro in cellophane lanciato poco prima, al suo interno c’erano circa 11 grammi di cocaina. Tutto il materiale è stato sequestrato.