Rimini, non rispetta il divieto di avvicinamento, arrestato

RIMINI. I Carabinieri della Stazione di Miramare hanno tratto in arresto in un albergo della riviera un 42enne romagnolo a seguito dell’ordinanza di aggravamento della misura cautelare personale emessa dall’ufficio del GIP del Tribunale di Rimini. L’uomo, che nelle scorse settimane aveva ottenuto la sostituzione degli arresti domiciliari con il divieto di avvicinamento alla parte offesa - un familiare- era sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria ma i militari hanno accertato più violazioni alle prescrizioni imposte dalla misura. Le ripetute mancanze, prontamente segnalate all’Autorità Giudiziaria, hanno indotto il Giudice a ritenere che l’indagato fosse incapace di adempiere a quanto previsto dalla misura, disponendo così il ripristino della custodia in carcere. Condotto in caserma, è stato successivamente associato presso la Casa Circondariale di Rimini, in attesa dell’interrogatorio di garanzia, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria procedente.