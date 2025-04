Sono stati denunciati alla Procura della Repubblica per non aver mandato a scuola i due figli minori, una ragazzina di 12 e un ragazzo 15 anni.

Per i genitori, due coniugi di origine bengalese di 48 anni, è scattata la segnalazione all’autorità giudiziaria in ottemperanza del cosiddetto “decreto Caivano” che prevede la denuncia in caso di violazione (articolo 570 ter).

La legge prende il nome da un Comune dell’hinterland napoletano simbolo dell’emergenza giovanile: un provvedimento del 2023, approvato appunto per contrastare la criminalità giovanile ma anche l’abbandono scolastico. Si tratta di una misura per intervenire con urgenza sul fenomeno delle baby gang e del disagio dei giovani. Nel caso dei due genitori, residenti in provincia di Rimini, la segnalazione è arrivata nel dicembre del 2024 negli uffici della polizia locale che a sua volta ha poi rimesso il fascicolo alla Procura della Repubblica.