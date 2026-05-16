Rimini. Non ha i soldi per prendere un panino, l’amico lo aiuta e lui lo “paga” con uno spinello: 44enne in manette

Era uscito soltanto un mese fa dal carcere di Parma, dove era rinchiuso per resistenza a pubblico ufficiale e altri reati, ma viene arrestato dalla squadra giudiziaria della polizia locale in viale Regina Margherita per aver venduto uno spinello a un presunto cliente. Così un 44enne di origine marocchina, dopo una notte trascorsa nella cella di sicurezza del Comando, ieri mattina è comparso in Tribunale per il giudizio direttissimo. Per lui, difeso di fiducia dall’avvocato Guido Caparrini del Foro di Rimini, la giudice Elena Crepaldi, dopo la convalida dell’arresto, ha disposto il foglio di via con allontanamento immediato dal territorio del comune e della provincia di Rimini. Il pm aveva invece chiesto la misura cautelare del carcere. La prossima udienza del procedimento si terrà a inizio giugno, quando, probabilmente, la difesa, che ieri ha chiesto i termini a difesa, sceglierà un rito alternativo (abbreviato o patteggiamento).