Rimini, “non ci sono più ordini e non ci servi”: ma l’azienda dovrà pagarle 6 mensilità

Licenziata perché, secondo l’azienda, non c’erano più ordini e il suo posto di lavoro doveva essere cancellato. Ma nei mesi successivi, nello stesso reparto, sono arrivati diversi lavoratori chiamati a svolgere proprio quelle mansioni che fino a poco prima erano state affidate a lei.
Per la Corte d’Appello di Bologna, però, il posto non era stato davvero soppresso e il licenziamento è da considerarsi illegittimo. Per questo ha confermato la sentenza del Tribunale di Rimini, condannando l’azienda a corrispondere alla lavoratrice (comunque non reintegrata) le sei mensilità già stabilite (in totale più di 9.600 euro), oltre agli accessori di legge. La stessa società, che aveva chiesto di ridurre l’indennità a tre mensilità, dovrà inoltre pagare 3mila euro di spese legali.