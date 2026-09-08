Rimini, “non ci sono più ordini e non ci servi”: ma l’azienda dovrà pagarle 6 mensilità

Licenziata perché, secondo l’azienda, non c’erano più ordini e il suo posto di lavoro doveva essere cancellato. Ma nei mesi successivi, nello stesso reparto, sono arrivati diversi lavoratori chiamati a svolgere proprio quelle mansioni che fino a poco prima erano state affidate a lei. Per la Corte d’Appello di Bologna, però, il posto non era stato davvero soppresso e il licenziamento è da considerarsi illegittimo. Per questo ha confermato la sentenza del Tribunale di Rimini, condannando l’azienda a corrispondere alla lavoratrice (comunque non reintegrata) le sei mensilità già stabilite (in totale più di 9.600 euro), oltre agli accessori di legge. La stessa società, che aveva chiesto di ridurre l’indennità a tre mensilità, dovrà inoltre pagare 3mila euro di spese legali.

La controversia

La vicenda riguarda una lavoratrice impiegata in un laboratorio di San Giovanni in Marignano, con mansioni di cernitrice e addetta al confezionamento di prodotti ortofrutticoli. Il rapporto di lavoro, a tempo pieno e indeterminato, era iniziato il 1° gennaio 2018 e, dopo un passaggio societario, era proseguito senza interruzioni. Il 28 febbraio 2025 la lavoratrice era stata licenziata per giustificato motivo oggettivo: secondo l’azienda, la forte contrazione degli ordinativi e le difficoltà economiche non consentivano più di mantenere la sua posizione a tempo pieno. La lavoratrice aveva però contestato il licenziamento, sostenendo anche che potesse essere collegato alla maternità. Il Tribunale di Rimini, tuttavia, non aveva esaminato nel merito quest’ultima contestazione, ritenendola implicitamente rinunciata perché non riproposta nelle conclusioni. Aveva però dichiarato illegittimo il licenziamento per l’assenza di un effettivo motivo oggettivo.

Licenziamento illegittimo