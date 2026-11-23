Si era trasferito dalla Puglia in Romagna per ricongiungersi con la famiglia e lavorare, ma si è visto recapitare una richiesta di pagamento da oltre 14mila euro per presunti canoni di locazione non versati riguardanti un alloggio popolare a Bari. Una somma che, secondo quanto contestato dall’uomo, non aveva alcuna ragione di essere: non aveva mai avuto in assegnazione quell’appartamento, né lo aveva mai abitato. E il Tribunale, con la sentenza del giudice Antonio D’Amore, della terza sezione civile del Tribunale di Bari, ha quindi accolto l’opposizione, annullando integralmente l’ingiunzione di pagamento. L’ente proprietario o gestore degli alloggi popolari di Bari dovrà inoltre rifondere all’uomo le spese legali, quantificate in 2.500 euro per compensi professionali e 264 euro per esborsi, oltre agli ulteriori oneri di legge.