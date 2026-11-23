Si era trasferito dalla Puglia in Romagna per ricongiungersi con la famiglia e lavorare, ma si è visto recapitare una richiesta di pagamento da oltre 14mila euro per presunti canoni di locazione non versati riguardanti un alloggio popolare a Bari. Una somma che, secondo quanto contestato dall’uomo, non aveva alcuna ragione di essere: non aveva mai avuto in assegnazione quell’appartamento, né lo aveva mai abitato. E il Tribunale, con la sentenza del giudice Antonio D’Amore, della terza sezione civile del Tribunale di Bari, ha quindi accolto l’opposizione, annullando integralmente l’ingiunzione di pagamento. L’ente proprietario o gestore degli alloggi popolari di Bari dovrà inoltre rifondere all’uomo le spese legali, quantificate in 2.500 euro per compensi professionali e 264 euro per esborsi, oltre agli ulteriori oneri di legge.

La vicenda riguarda, come detto, una richiesta di oltre 14mila euro, oltre a 300 euro di oneri di riscossione e 11,55 euro di spese di notifica, relativa ai canoni di locazione maturati tra il 2018 e il 2023 per un immobile di edilizia popolare situato a Bari. L’ingiunzione, emessa il 20 luglio 2023 e notificata il successivo 22 agosto, era stata contestata dall’uomo davanti al Tribunale civile. Assistito dall’avvocato Roberto Amodio, nell’opposizione aveva sostenuto di non essere mai stato intestatario di un contratto di locazione, né di aver ricevuto l’assegnazione di un alloggio pubblico. Soprattutto, aveva documentato di essersi trasferito in Romagna il 26 giugno 2017, a Borghi, in provincia di Forlì-Cesena, per ricongiungersi con la moglie e i due figli. Dal primo luglio dello stesso anno aveva inoltre iniziato a lavorare in un panificio di Rimini.

Elementi confermati dalla documentazione prodotta in giudizio, tra cui il certificato storico di residenza e i contratti di lavoro, oltre che dalla testimonianza di una donna, ascoltata nel novembre 2024. La testimone aveva confermato il trasferimento dell’uomo in Romagna per riunirsi alla famiglia e aveva riferito di conoscerlo da tempo, abitando nella stessa zona.