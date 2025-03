Rimini. Noleggia una Ferrari e poi chiede il riscatto per restituirla. Indagato per estorsione

Prende a noleggio una Ferrari modello F8, non la riconsegna e per restituirla chiede un riscatto di oltre 30 mila euro. E’ indagato per estorsione, in concorso con persone da identificare, un pugliese di 32 anni che nel settembre del 2024 noleggiò la Rossa fiammante del valore di 400 mila euro facendola scomparire chissà dove. Un oggetto del desiderio su quattro ruote, concessa al pugliese da un’agenzia di Bologna specializzata in auto di lusso. La firma del contratto e la presa in consegna dell’auto erano avvenuti a Rimini presso l’ufficio di zona dell’agenzia bolognese e così, quando la Ferrari non era tornata nel suo legittimo garage, l’indagine era stata affidata, per competenza territoriale, ai carabinieri del Norm di Rimini, coordinati dal sostituto procuratore Davide Ercolani.