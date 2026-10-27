Rimini, Nodi Territoriali della Salute: quattro inaugurazioni in arrivo

Rimini
  • 27 ottobre 2026
Rimini, Nodi Territoriali della Salute: quattro inaugurazioni in arrivo

Dopo l’attivazione dei primi quattro Nodi Territoriali di Salute, il Comune di Rimini prosegue il percorso di sviluppo della rete cittadina dei NoTe/S, un modello innovativo di prossimità che integra servizi sociali, sanitari e risorse della comunità per portare la salute sempre più vicino alle persone e ai territori.

I Nodi Territoriali di Salute rappresentano presidi di quartiere nati per favorire una maggiore integrazione tra politiche sociali, sanitarie e di comunità, in linea con gli indirizzi della sanità territoriale e con il rafforzamento dei servizi di prossimità. Si configurano come punti di riferimento accessibili ai cittadini per l’ascolto dei bisogni, l’orientamento ai servizi e il raccordo tra le diverse risposte presenti sul territorio.

L’attività dei Nodi si sviluppa attorno a quattro funzioni principali: l’ascolto e l’orientamento delle persone verso i servizi e le opportunità presenti sul territorio; la presa in carico integrata dei bisogni complessi attraverso la collaborazione tra professionisti sociali e sanitari; la realizzazione di attività di prevenzione e promozione della salute rivolte alla cittadinanza; la promozione della partecipazione comunitaria e delle reti di vicinato, attraverso percorsi di coinvolgimento, coprogettazione e attivazione delle risorse del territorio

Attualmente sono già attivi quattro Nodi Territoriali di Salute nelle zone del Centro Storico, Sud Mare, Marecchiese e Sud Monte (con sedi rispettivamente in via Gambalunga 106, viale Locatelli 11, via Perticara 11 e via Bidente 1/P), operativi dal giugno 2025, che costituiscono la base della rete cittadina. Con l’apertura dei nuovi presidi di Nord Mare, Colonnella, Lagomaggio e Santa Giustina il progetto compie un ulteriore passo avanti verso la costruzione di una rete capillare in grado di raggiungere l’intero territorio comunale.

Calendario delle inaugurazioni

Mercoledì 28 ottobre ore 18 NoTeS Nord Mare - via Mazzini, 22 - Viserba

Mercoledì 4 novembre ore 18 NoTeS Nord Monte - via Montiano, 14 - Santa Giustina -

Martedì 10 novembre ore 18,30 NoTeS Colonnella - via Giuliano da Rimini 8/A -

Martedì 17 novembre ore 18 - NoTeS Lagomaggio - via Pintor 7/b

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