Rimini, Nodi Territoriali della Salute: quattro inaugurazioni in arrivo

Dopo l’attivazione dei primi quattro Nodi Territoriali di Salute, il Comune di Rimini prosegue il percorso di sviluppo della rete cittadina dei NoTe/S, un modello innovativo di prossimità che integra servizi sociali, sanitari e risorse della comunità per portare la salute sempre più vicino alle persone e ai territori.

I Nodi Territoriali di Salute rappresentano presidi di quartiere nati per favorire una maggiore integrazione tra politiche sociali, sanitarie e di comunità, in linea con gli indirizzi della sanità territoriale e con il rafforzamento dei servizi di prossimità. Si configurano come punti di riferimento accessibili ai cittadini per l’ascolto dei bisogni, l’orientamento ai servizi e il raccordo tra le diverse risposte presenti sul territorio.

L’attività dei Nodi si sviluppa attorno a quattro funzioni principali: l’ascolto e l’orientamento delle persone verso i servizi e le opportunità presenti sul territorio; la presa in carico integrata dei bisogni complessi attraverso la collaborazione tra professionisti sociali e sanitari; la realizzazione di attività di prevenzione e promozione della salute rivolte alla cittadinanza; la promozione della partecipazione comunitaria e delle reti di vicinato, attraverso percorsi di coinvolgimento, coprogettazione e attivazione delle risorse del territorio

Attualmente sono già attivi quattro Nodi Territoriali di Salute nelle zone del Centro Storico, Sud Mare, Marecchiese e Sud Monte (con sedi rispettivamente in via Gambalunga 106, viale Locatelli 11, via Perticara 11 e via Bidente 1/P), operativi dal giugno 2025, che costituiscono la base della rete cittadina. Con l’apertura dei nuovi presidi di Nord Mare, Colonnella, Lagomaggio e Santa Giustina il progetto compie un ulteriore passo avanti verso la costruzione di una rete capillare in grado di raggiungere l’intero territorio comunale.