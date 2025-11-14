Rimini, Nicolò Pagliarani dalla Sant’Anna di Pisa alla Nasa “Così la robotica soft sarà una rivoluzione”

A soli 28 anni, il riminese Niccolò Pagliarani rappresenta un esempio luminoso di come ricerca, innovazione e imprenditorialità possano incontrarsi nella nuova generazione italiana. È infatti tra i vincitori del Premio Italia Giovane, riconoscimento che celebra le eccellenze under 35 che si distinguono per merito, talento e dedizione in vari settori, come professioni, scienza, arte, volontariato e servizio pubblico. Laureato con lode in Ingegneria Biomedica e Bionica tra l’Università di Bologna e la Scuola superiore Sant’Anna di Pisa, Niccolò ha reso la “robotica soffice” il fulcro della sua carriera, con un’attenzione particolare alla manipolazione delicata. «Mi sono avvicinato alla robotica in magistrale. - racconta –. Non sapevo di voler seguire questo percorso, ma mi sono appassionato. In parole semplici, la robotica soft utilizza materiali flessibili, capaci di interagire con gli oggetti delicati senza danneggiarli. È una tecnologia che può cambiare il nostro modo di produrre e di vivere, rendendo macchine e sistemi più sicuri e adattabili».