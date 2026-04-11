Rimini, Nicole Minetti graziata da Mattarella per motivi umanitari

Nicole Minetti è stata graziata dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: condannata in via definitiva a 1 anno e un mese per peculato e a 2 anni e 10 mesi per induzione alla prostituzione nell’ambito del processo “Ruby bis”, non entrerà in carcere grazie al provvedimento firmato dal capo dello Stato per “motivi umanitari”. A dare la notizia è stato il programma “Mi manda Rai Tre” e l’annuncio è stato questa mattina dal conduttore Federico Ruffo.

La notizia è stata anticipata da “Il Fatto Quotidiano”. Il presidente della Repubblica ha firmato il decreto, con il parere positivo del Ministro della Giustizia Nordio, rilevando la “necessità di provvedere a esigenze familiari”, che però non sono state rese note per questioni di privacy. Ma si tratta, evidentemente, di impegni ritenuti non compatibili con un regime carcerario e non derogabili per convincere il presidente della Repubblica a firmare un atto di grazia, che non viene concesso con particolare frequenza.