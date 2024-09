Rimini, neutralizzata dall’esercito la bomba della seconda guerra mondiale

È stato fatto brillare intorno alle 12.30 di oggi nella cava di Poggio Torriana l’ordigno bellico trovato in via Premilcuore a Santa Giustina nel corso delle attività di bonifica finalizzate alla realizzazione dei lavori per la variante stradale. La neutralizzazione della bomba - risalente alla seconda guerra mondiale, di fabbricazione inglese e delle dimensioni di circa 65 centimetri di lunghezza e 25 centimetri di diametro per un peso di oltre un quintale - è stata eseguita dagli artificieri del Reggimento Genio Ferrovieri di Castel Maggiore, ma già a partire dalle 6.30 del mattino era stato dato il via alle operazioni di evacuazione che hanno coinvolto 140 residenti per una trentina di abitazioni nelle vie Alfonsine, Fusignano, Premilcuore e Ss9 Emilia. In quattro casi persone bisognose di assistenza medica sono state evacuate con un’ambulanza messa a disposizione dalla Croce Rossa, mentre a Santa Giustina sono stati allestiti dal Comune il centro di accoglienza e assistenza negli spazi dell’ex centro giovani in via Montiano e il Centro di coordinamento avanzato nell’attuale centro anziani. Verso mezzogiorno, quando l’ordigno ha iniziato il suo viaggio verso Poggio Torriana per il brillamento, i residenti evacuati hanno potuto fare ritorno nelle loro case.