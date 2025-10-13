Rimini, “Nessuno è cattivo per sempre”: un regalo per il sindaco da parte dei detenuti

Rimini
  • 13 ottobre 2025
Questa mattina il sindaco Jamil Sadegholvaad ha incontrato nella residenza municipale la Comandante della Polizia Penitenziaria Aurelia Panzeca accompagnata da Pierfrancesco Bruno, presidente dell’associazione ‘Nessuno è cattivo per sempre’, che hanno portato in dono un manufatto realizzato dai detenuti assegnati alla sezione a custodia attenuata per reati di tossico-dipendenza della Casa Circondariale di Rimini.

L’oggetto donato rappresenta uno dei prodotti realizzati nell’ambito del progetto di reinserimento sociale “Nessuno è cattivo per sempre”, la Onlus che ha l’obiettivo di offrire una seconda possibilità a chi nella vita ha commesso errori, attraverso idee o lavori manuali e artistici che possano essere creati insieme ai detenuti o con chi ha da poco finito di scontare la propria pena.

