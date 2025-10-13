Rimini, “Nessuno è cattivo per sempre”: un regalo per il sindaco da parte dei detenuti

Questa mattina il sindaco Jamil Sadegholvaad ha incontrato nella residenza municipale la Comandante della Polizia Penitenziaria Aurelia Panzeca accompagnata da Pierfrancesco Bruno, presidente dell’associazione ‘Nessuno è cattivo per sempre’, che hanno portato in dono un manufatto realizzato dai detenuti assegnati alla sezione a custodia attenuata per reati di tossico-dipendenza della Casa Circondariale di Rimini.

L’oggetto donato rappresenta uno dei prodotti realizzati nell’ambito del progetto di reinserimento sociale “Nessuno è cattivo per sempre”, la Onlus che ha l’obiettivo di offrire una seconda possibilità a chi nella vita ha commesso errori, attraverso idee o lavori manuali e artistici che possano essere creati insieme ai detenuti o con chi ha da poco finito di scontare la propria pena.