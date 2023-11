Rimini, nervi tesi e auto rimosse: “Un residente litiga con Hera e fioccano multe”

«Multe a raffica e tre auto e una moto rimosse col carro attrezzi. In pieno centro storico, tra via Bufalini e via Michele Rosa. E tutto per un litigio avvenuto tra un operatore Hera e un residente». Carlo Rufo Spina, consigliere di Fratelli d’Italia, lancia una vera e propria denuncia. Con tanto di annuncio, per il 18 dicembre, di convocazione della Prima commissione consiliare, di cui è presidente «per avere chiarimenti dalla Polizia locale e rassicurazioni su modifiche divieti e su pratiche più tolleranti nei confronti dei residenti del centro storico, dove non vi sia violazione dei diritti dei terzi».

Il caso si accende lunedì, quando su alcuni parabrezza delle auto di residenti del centro cominciano a comparire fogli-multa per divieto di sosta. Per esplodere veemente, ieri, con l’arrivo del carro attrezzi. Spiega Rufo Spina: «Chi abita nel cuore antico di Rimini e non dispone di garage, almeno l’85% dei residenti, non può certo mettersi l’auto o lo scooter in tasca. Per questo c’è sempre stato un accordo tacito tra cittadini, amministrazione e vigili urbani, affinché si potesse lasciare l’auto in sosta, là dove il parcheggio non desse fastidio a nessuno. E’ andato avanti così per anni, poi c’è stato questo diverbio tra un operatore Hera e un residente e tutto è cambiato». A scapito dei residenti del centro, naturalmente. «In via Bufalini, infatti, - continua - è comparso un cartello di rimozione auto, mai visto prima, e sono iniziate a fioccare le multe, con tanto di arrivo del carro attrezzi. Parliamo di 160 euro di esborso. Per questo chiedo che i residenti, così come accade a Bologna e Roma, possano parcheggiare gratuitamente sugli stalli blu. E che su via Bufalini vengano rimossi i bidoni dell’immondizia che non servono a nulla, visto che ce ne sono altri in via Rosa, in via Bertani e in piazza Gramsci».