Nella mattinata di ieri, 27 novembre, gli investigatori della Squadra Mobile di Rimini hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 36enne di origine albanese, incensurato, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di un ordinario servizio di controllo, gli agenti hanno notato un uomo che, alla loro vista, ha manifestato un evidente stato di agitazione, tentando di allontanarsi repentinamente. Un comportamento che, anziché passare inosservato, ha ulteriormente insospettito i poliziotti. La successiva attività di controllo ha dato ragione ai sospetti degli investigatori: all’interno dello zainetto che l’uomo portava con sé sono stati rinvenuti e sequestrati circa 457 grammi di cocaina, oltre a bilancini di precisione, telefoni cellulari, materiale per il confezionamento delle dosi e denaro contante ritenuto riconducibile all’attività di spaccio.

Gli accertamenti sono quindi proseguiti con perquisizioni estese ai luoghi nella disponibilità dell’uomo, effettuate anche con il prezioso supporto dell’unità cinofila della Polizia Locale di Rimini. L’attività ha consentito di rinvenire e sequestrare ulteriore denaro contante, portando l’importo complessivo a oltre 17.000 euro. L’arrestato è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per il rito di convalida.