Rimini, nella zona del mercato coperto parte il servizio di vigilanza da metà luglio

A Rimini nella zona del Mercato coperto di dalla seconda metà di luglio parte un servizio di vigilanza con personale non armato che collaborerà con le forze dell’ordine e con la Polizia locale per segnalare situazioni critiche. Lo annuncia l’assessore comunale alle Attività economiche Juri Magrini, precisando che l’azione rientra tra quelle previste dal progetto hub urbani, il programma della Regione a cui il Comune ha aderito dopo un percorso condiviso con le associazioni di categoria. Il Mercato coperto è stato infatti individuato come “uno dei punti nevralgici di intervento per le sue peculiarità e per la sua naturale attrattività” e tra gli obiettivi c’è appunto il potenziamento della sicurezza urbana.

Le modalità operative del nuovo servizio, aggiunge Magrini, saranno definite nei prossimi giorni dopo un incontro con l’operatore a cui è stato affidato il servizio, “ma l’idea è di essere presenti con gli addetti con cadenza giornaliera nel periodo estivo e il mercoledì in occasione della shopping night”, per poi rimodulare in inverno, “garantendo la copertura nei giorni del mercato e in concomitanza di particolari iniziative e ricorrenze”. L’obiettivo dell’iniziativa è “offrire agli operatori economici del centro storico, con particolare riguardo per l’area dell’ex convento di San Francesco, un presidio in più, un punto di riferimento aggiuntivo capace di interfacciarsi con le forze dell’ordine in caso di necessità, per prevenire episodi che possano disturbare la vivibilità di una zona frequentatissima, ancor più negli ultimi anni in cui il centro storico si è rivelato sempre più attrattivo per i visitatori”, rimarca l’assessore.

Col passare dei giorni sarà verificata l’efficacia del progetto e gli eventuali correttivi, evidenzia, “ma crediamo possa essere un ulteriore strumento nella direzione di una sempre più tutela del centro storico, coerente e complementare alla recente ordinanza anti-alcol, voluta proprio allo scopo di garantire la fruibilità degli spazi pubblici per tutti, in sicurezza, e per prevenire e contrastare il degrado urbano”. Per questo motivo la Polizia locale ha già da giorni intensificato i controlli, che proseguiranno per tutta l’estate, conclude.