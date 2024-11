Rimini. Nella palestra Carim continua a piovere, l’Happy Basket: «Il Comune non ha fatto i lavori al tetto»

«Piove nello stadio Carim». La lamentela in merito all’impianto sportivo di via Cuneo arriva dal presidente della società sportiva Happy Baket di pallacanestro femminile che da molti anni si allena, vince o perde le sue partite in questa palestra. Paolo Piomboni lo fa dopo «molte richieste e molte promesse disattese, dopo anni di speranza che in questo momento si frantumano». «Sono molto scoraggiato. Le intenzioni del Comune mi sembravano finalmente serie, l’Amministrazione dice di voler sostenere lo sport e la pratica femminile di discipline ancora dominate dal maschile, ma nella pratica cosa fa per questo? I lavori al tetto della nostra palestra non sono stati fatti e ogni volta che piove il campo diventa inutilizzabile per via delle infiltrazioni d’acqua in diversi punti della palestra».

L‘incontro col Comune

Alla base della rimostranza c’è un incontro con il Comune di Rimini avvenuto a settembre 2023 in cui si era assicurato che entro l’estate successiva, quindi quella appena trascorsa, sarebbero stati eseguiti i lavori al tetto per evitare le infiltrazioni. Lavori che non sono mai stati fatti, nonostante la palestra «sia stata tenuta chiusa, come richiesto da Anthea, da luglio ad agosto 2024. In questi tre mesi è stato solo modificato un bagno, reso accessibile per i disabili». Piomboni e i “suoi”, però, non si sono dati per vinti, continuando a sollecitare il Comune attraverso numerose telefonate «all’assessorato allo Sport, che a sua volta rimanda ai colleghi dei Lavori pubblici, in un “passarsi la palla” che alla fine non conduce a nulla».

Il valore al femminile