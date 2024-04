Rimini, nell’area ex Enel una palazzina con 27 alloggi

In un’area abbandonata in via Destra del porto a Rimini sorgerà una palazzina con 27 alloggi residenziali, a cura della società Rimini.re. Portando in dote all’amministrazione comunale 25 parcheggi pubblici, oltre ai 54 pertinenziali e sette per moto, e un’area verde attrezzata. Si tratta, spiega questa mattina in commissione l’assessore all’Urbanistica Roberta Frisoni incassando il via libera a maggioranza con l’opposizione astenuta, dello studio di fattibilità per un permesso di costruzione convenzionato per la rigenerazione urbana dell’area ex Enel di circa 6.800 metri quadrati, “attualmente occupata da tre edifici in disuso”, e dunque in stato di degrado. In una zona nella marina di centro di prestigio tra via Destra del porto e via Dardanelli. Verrà realizzato, su una superficie di circa 2.600 metri quadrati, un unico edifico di cinque piani per un’altezza di 16,5 metri con 27 appartamenti da mettere sul libero mercato, per “un intervento - sottolinea l’assessore - che si connette a quello del Comune sulle banchine”. Con un occhio di riguardo alla sostenibilità, non solo per le aree verdi, anche per la realizzazione di un deposito bici e la presenza di un pista ciclabile. Sono state accolte anche alcune osservazioni della Soprintendenza, anche se gli edifici che verranno demoliti non sono sottoposti ad alcun vincolo. L’area verde da quasi 2.000 metri quadrati, di cui 1.100 a prato con attrezzi e giochi e 900 di copertura arborea sui affaccia verso la marina su via Destra del porto.

È “importante” riqualificare quell’area della marina centro, “abbandonata da parecchi decenni”, dove è “molto sentita” l’esigenza di parcheggi, prende la parola Gioenzo Renzi di Fratelli d’Italia. L’augurio, dunque, è che “l’intervento riqualifichi la zona di via Destra del porto stravolta dall’edificabilità, le brutture edilizie sono la norma tra casette, negozietti improvvisati e casermoni. C’è di tutto”, conclude.