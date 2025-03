Rimini. Nel video di Damiano dei Maneskin, Vitali: “Inseguo il mio sogno nel cinema”

Da autista-accompagnatore di Penelope Cruz a “carceriere” di Damiano David, nel video del suo ultimo brano musicale Next summer, uscito in questi giorni. La passione per il cinema e per tutto ciò che è creatività, Leonardo Vitali, 30enne riminese, laureato in Lingue e letteratura americana, l’ha sempre avuta, «ma è stato a Bologna, durante l’università, che si è tramutata in consapevolezza, quando ho iniziato a seguire alcuni corsi di recitazione». E oggi, dopo una serie di trasferimenti e traslochi, vive a Roma, «dove lavoro nel settore della produzione cinematografica, dietro la macchina da presa per intenderci». «Faccio di tutto – sottolinea Vitali -, anche il driver, colui che accompagna, da un set ad un altro, gli attori, come nel caso di Penelope Cruz durante le riprese in Emilia del film “Ferrari”. E ho collaborato anche col registra Luca Guadagnino». Questo due anni fa. Oggi il 30enne riminese compare in due scene del video musicale dell’ex frontman dei Maneskin. «Interpreto un agente di Polizia penitenziaria. In una scena apro il cancello delle carceri dove David viene rinchiuso, in un’altra mi si vede alle spalle del cantante, durante un colloquio con una ragazza. Poche cose, una piccola particina, ma che mi ha permesso di conoscere un cantante molto bravo. Ma soprattutto una persona disponibile e simpatica, pensi che sul set ha voluto lui farsi una foto con me».

Il trasferimento

Cinema, ma non solo. Perché Vitali ha seguito anche un corso di scrittura creativa. «Mi ero trasferito a Torino per seguire questo corso, quando conobbi un componente della produzione della fiction Rai “Il nostro generale”, ovvero la storia di Alberto Dalla Chiesa. E mi ritrovai ad interpretare, per una piccola parte, il brigatista Maio Moretti». Quella stessa scrittura creativa che adesso gli sta permettendo di lavorare al libro-biografico di Paolo Dettoni, fondatore della nota discoteca riminese Classic club «la cui uscita è prevista per l’estate».