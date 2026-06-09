Rimini nel fine settimana torna “Un mare di libri”: la lettura in mano ai giovani

Torna a Rimini “Un mare di libri”, l’evento letterario dedicato ai giovani. Un appuntamento della durata di due giorni, dal 12 al 14 giugno, che permette ai ragazzi amanti della lettura di avvicinarsi e condividere la propria passione. Un’occasione resa imperdibile anche dalla presenza di numerose personalità del mondo letterario italiano e non solo: tra gli ospiti italiani Manlio Castagna, Sualzo e Silvia Vecchini, Marco Magnona, Luigi Garlando, Fabio Geda, Marianna Balducci, Beniamino Sidoti, Kento, Amir Issa, Assia Petricelli e Sergio Riccardi. Saranno poi presenti anche scrittori esteri, tra cui David Almond (celebre autore di “Skellig” e “Il colore del sole”), Julia Green autrice di “Ettie e lo stagno di mezzanotte”, Annet Schaap con “Lucilla” volume vincitore del Premio Strega Ragazzi 2020 e “Grillo”, Sarah Jäger “E se il mondo salta in aria”, Enne Koens, “Quell’estate con Yente” e Zakiya Ajmi, “Vulcano”. Una manifestazione “diffusa” in più luoghi di Rimini, come il Teatro Galli, la Biblioteca civica Gambalunga e le Sale della Cineteca. Il festival è interamente organizzato da giovani volontari, che adattano alle loro idee le esigenze dei propri coetanei, rendendo l’evento esclusivamente per gli under. A concludere ci saranno le premiazioni per il miglior romanzo per adolescenti dell’anno precedente, il cui riconoscimento sarà affidato alle decisioni di dieci fortissimi giovani lettori.