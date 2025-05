Rimini, nel centro storico due nuove isole ecologiche interrate

RIMINI. Prosegue il restyling del centro storico riminese legato alla raccolta dei rifiuti che prevede la sostituzione progressiva di cassonetti e bidoni con isole ecologiche interrate, che uniscono funzionalità a qualità ambientale e valorizzazione dello spazio e del decoro urbano. Da oggi, entrano in funzione le nuove postazioni interrate situate in via Oberdan, 26 e via Cornelia, che vanno ad aggiungersi alle dieci già operative in diverse zone centrali, tra cui via Bastioni Meridionali, Bastioni Occidentali, Bastioni Settentrionali, Via d’Azeglio, Via Mameli, Largo Gramsci (piazzetta Santa Rita), via Castracane, Via Tonti, Via Bertani e Via Oberdan (angolo Via Dante). «Nei prossimi giorni», informa Hera, «saranno rimossi i contenitori stradali Smarty.

Con questa operazione Rimini intende sviluppare un sistema sostenibile di raccolta differenziata migliorando la percezione della qualità ambientale e architettonica dello spazio urbano. Con la progressiva eliminazione dei cassonetti stradali e l’inserimento delle nuove postazioni interrate, il centro storico della città sarà così liberato dalle attrezzature più ingombranti, riducendo l’impatto visivo anche nelle vicinanze di elementi di pregio storico-monumentale. L’iniziativa complessiva, finalizzata al potenziamento degli attuali sistemi di raccolta differenziata attivati nel territorio del comune, coinvolge circa 5.000 utenze tra domestiche e piccole non domestiche e prevede la realizzazione di isole interrate che consentono la raccolta differenziata di carta, vetro, plastica/lattine e frazione organica - oltre al rifiuto residuo/indifferenziato - e una migliore organizzazione degli spazi urbani attraverso la riduzione del numero dei contenitori e del passaggio dei mezzi di raccolta, con conseguenti vantaggi sul fronte dell’inquinamento atmosferico».

L’altra novità delle isole ecologiche riguarda il design. Il sistema di introduzione dei rifiuti è infatti costituito da una torretta con effetto “corten”, concordato nella forma e nel colore con la Soprintendenza all’Archeologia, Belle Arti e Paesaggi. Alla base della torretta un segno di decoro e bellezza, con un’incisione che richiama le farfalle di Tonino Guerra.

Come funzionano le isole interrate Smarty? «Ogni isola interrata», spiega Hera, «è predisposta per l’utilizzo della tessera magnetica del sistema Smarty (Carta Smeraldo), è provvista di cinque torrette-contenitori destinati alla raccolta differenziata di vetro, plastica/lattine, carta, organico e indifferenziato. La parte interrata di ciascuna torretta è costituita da una campana di volumetria differenziata in base al tipo di rifiuto e ogni vano interrato sarà sottoposto periodicamente a una serie di controlli di manutenzione e di pulizia per garantirne sempre l’efficienza. Gli svuotamenti saranno effettuati con un mezzo dedicato con una frequenza commisurata al riempimento delle campane. In fase di avvio dei servizi le velocità di riempimento dei contenitori verranno costantemente monitorate e, ove necessario, le frequenze di svuotamento verranno modificate per adeguarsi alle reali necessità».