Rimini, nel 2025 un Sigep mai così internazionale e arrivano top buyer dall’Arabia Saudita

Quest’anno a Sigep World - The World Expo for Foodservice Excellence ci sarà il boom di partecipazione internazionale, tra espositori e buyer. Alla fiera su gelato, pastry, bakery, caffè, cioccolato e pizza di Italian Exhibition Group, che si terrà a Rimini dal 18 al 22 gennaio, arriveranno espositori da 33 Paesi. Principalmente da Germania, Spagna, Cina, Francia, Turchia, Belgio, Polonia e Stati Uniti. A caratterizzare questa edizione sarà la presenza dell’Arabia Saudita come Guest Country, ricorda Ieg. “Con un mercato in rapida espansione e una crescente domanda di innovazione tecnologica, l’Arabia Saudita, sede prescelta per Expo 2030, sta emergendo come nuova frontiera per il settore hospitality e ristorazione e rappresenterà un’opportunità strategica per le aziende, aprendo nuove prospettive per il foodservice globale”, sottolinea la società che riunisce le fiere di Rimini e Vicenza. Proprio in occasione di Sigep World è previsto l’arrivo a Rimini di una delegazione di top buyer sauditi, tra cui nomi come Barn’s, catena di coffee shop che annovera oltre 800 punti vendita, Elite Hospitality/Al-Nahla Group, tra le principali aziende dell’hospitality e Al Tazaj, catena di quick service restaurant con più di 120 locali. Sigep World 2025 punta a portare una spinta verso l’innovazione tecnologica e la sostenibilità nel Foodservice, con oltre 40 eventi internazionali, tra talk e concorsi, che coinvolgono 60 speaker provenienti dall’industria Out-of-Home. Oltre 520 buyer da 79 paesi, tra cui Stati Uniti, India, Canada, Brasile, Turchia e Cina hanno già aderito al Top Buyers’ Program organizzato per favorire l’incontro in fiera tra domanda e offerta.