Rimini, nel 2025 oltre 2 tonnellate di materiali salvate con il box del riuso in via Nataloni

Piccoli mobili ed elettrodomestici, libri e oggettistica, giocattoli e biciclette: ciò che per qualcuno non è più utile, per altri può rappresentare una risorsa preziosa. Si consolida a Rimini l’importanza dell’Area del Riuso presso la Stazione Ecologica di via Nataloni, lo spazio dedicato al recupero di oggetti in buono stato nato dalla collaborazione tra il Gruppo Hera e la Cooperativa Sociale La Fraternità. Il bilancio dell’attività nel corso dell’ultimo anno conferma la crescente sensibilità dei cittadini riminesi verso i temi della sostenibilità con quasi 180 donazioni effettuate e oltre 2.000 pezzi raccolti e sottratti alla discarica per un totale di oltre 2 tonnellate di materiale che ha trovato una seconda vita.
Questi dati si sommano a un percorso virtuoso che, in oltre tre anni di attività, ha permesso di recuperare complessivamente quasi 6.500 oggetti per un peso totale di oltre 6 tonnellate.