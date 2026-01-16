Rimini, nel 2025 oltre 2 tonnellate di materiali salvate con il box del riuso in via Nataloni

Piccoli mobili ed elettrodomestici, libri e oggettistica, giocattoli e biciclette: ciò che per qualcuno non è più utile, per altri può rappresentare una risorsa preziosa. Si consolida a Rimini l’importanza dell’Area del Riuso presso la Stazione Ecologica di via Nataloni, lo spazio dedicato al recupero di oggetti in buono stato nato dalla collaborazione tra il Gruppo Hera e la Cooperativa Sociale La Fraternità. Il bilancio dell’attività nel corso dell’ultimo anno conferma la crescente sensibilità dei cittadini riminesi verso i temi della sostenibilità con quasi 180 donazioni effettuate e oltre 2.000 pezzi raccolti e sottratti alla discarica per un totale di oltre 2 tonnellate di materiale che ha trovato una seconda vita.

All’interno della stazione ecologica di via Nataloni è stato allestito un box dedicato al riuso, dove si possono portare piccoli mobili e oggetti in buono stato per dare il via a un circolo virtuoso del rifiuto, nella logica di ‘Cambia il Finale’ di cui l’Area del Riuso è uno spin-off. L’ Area del Riuso osserva gli stessi orari di apertura del centro di Raccolta: orario invernale (01/10 al 31/03) martedì, giovedì e domenica dalle ore 8.30 alle 14.15, mercoledì e venerdì dalle ore 12.00 alle 17.45 e sabato con orario continuato dalle 8.30 alle 17.45.; orario estivo (01/04 al 30/09) martedì, giovedì e domenica dalle ore 8.30 alle 14.15, mercoledì e venerdì dalle ore 13.00 alle 18.45 e sabato con orario continuato dalle 8.30 alle 18.45.

Al suo interno i cittadini possono portare beni integri e ancora utilizzabili, in particolare: mobili di piccole dimensioni, piccoli elettrodomestici, oggettistica e casalinghi, abbigliamento e scarpe, strumenti musicali e libri. Tutto ciò che verrà consegnato in questo spazio sarà ad ogni effetto una donazione e al momento della consegna verrà compilata una documentazione per ricevuta.