Rimini nel 2025 è tornata la regina delle località balneari per i pernottamenti: “Destagionalizzare funziona”

Rimini si conferma “regina” delle località balneari italiane anche nel 2025, dopo essersi ripresa lo scettro nel 2024, strappatole l’anno prima dalla veneta Cavallino Treporti. E come sottolinea il sindaco Jamil Sadegholvaad, “non è tanto questione di una classifica ma cosa sta dietro ad essa”. Per Rimini, prosegue, “tanti investimenti e tanti sforzi fatti negli ultimi 20 anni per mantenerne l’attrattività internazionale, operando soprattutto sul progressivo passaggio da offerta tipicamente estiva a quella annuale”. Il primo semestre da record del 2025, aggiunge il primo cittadino, indica che la destagionalizzazione è “la strada giusta e corretta. Rimini anche per il futuro intende percorrere questa via fatta di innovazione, innestata su una cultura dell’ospitalità e una tradizione del sorriso unici”. E’ il Comune a mettere a confronto i dati dei pernottamenti delle principali località balneari, in gran parte tra Emilia-Romagna e Veneto. Da cui emerge appunto la leadership di Rimini, con il testa a testa con Cavallino Treporti che si risolve a suo favore nel 2024 e nel 2025, dopo il sorpasso subito nel 2023, anno di coda dell’effetto Covid. Un risultato, sottolineano da Palazzo Garampi, frutto dei numeri in crescita sia nel 2024 che nel 2025, con un balzo degli stranieri del 19,6% nel 2025 rispetto al 2023 e un impatto che sale dal 34% al 38%. E così chiosa il sindaco, “nonostante le difficoltà registrate soprattutto in estate dal settore sull’intero territorio nazionale, la città si conferma leader per pernottamenti turistici tra le località balneari del Paese”.

Più nel dettaglio dei dati, Rimini registra nei tre anni dal 2023 al 2025, rispettivamente oltre 6,7 milioni di pernottamenti, quasi sette e oltre 7,1; per Cavallino Treporti 6,8, 6,7 e 6,7. Con loro sul podio Jesolo, circa 5,5, circa 5,5 e oltre 5,6. Seguono, sempre in Veneto, Bibione-San Michele al Tagliamento, 5,4, 5,5 e 5,4; Caorle, 4,5, 4,4 3 4,3, e Lignano, 3,6, 3,6 e 3,7. E poi si torna in Romagna con Cervia, 3,2, 3,4 e 3,6 milioni di pernottamenti; Cesenatico, 3,4, 3,6 e 3,5; e Riccione, 3,3, 3,4 e 3,5. Più staccate infine Sorrento in Campania e Vieste in Puglia.