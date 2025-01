Rimini, nel 2024 sono cresciute le aziende in provincia

RIMINI. Regge alle incertezze del quadro nazionale e internazionale il sistema imprenditoriale riminese. Come confermano i dati del report annuale di Movimprese sull’andamento della demografia delle imprese nel 2024. La provincia di Rimini registra un tasso di crescita dello 0,45%, superiore a quello del 2023, seconda in regione dopo Modena. Il saldo tra imprese avviate, 2.299, e cessate, 2.210, è positivo per 179 unità, a conferma del «consolidamento di un equilibrio, dopo anni di turbolenze» legati a pandemia e alluvione, ricorda il Comune. Complessivamente sono 39.483 le imprese registrate, di cui circa il 46% attive nel settore dei servizi, in particolare alberghi e ristoranti, in crescita dell’1,8%. Crescono del 4% le attività professionali scientifiche e tecniche, 1.605 imprese attive. In calo invece le imprese nel commercio, 8.969, giù dello 0,6%, così come rallentano agricoltura e industria, a fronte invece di un buon stato di salute delle costruzioni. Quella del report annuale di Movimprese è insomma «una fotografia a livello generale incoraggiante», sottolinea l’assessore comunale alle Attività economiche Juri Magrini. Certo, ragiona, «le criticità a livello di sistema Paese e di alcuni settori specifici ci sono e vanno affrontate», tuttavia il saldo positivo delle imprese, la vivacità della rete imprenditoriale, lo sviluppo del comparto dei servizi anche in settori innovativi come le attività professionali scientifiche e tecniche sono «segnali di una economia che nel riminese ha il potenziale per continuare a reagire».