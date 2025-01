Rimini, nel 2024 oltre 5.600 consensi alla donazione di organi

Nel 2024, il Comune di Rimini ha raccolto 5.657 consensi per la donazione di organi, tessuti e cellule. Un numero di ‘sì’ che mette in evidenza il successo di ‘Una scelta in Comune’, un’iniziativa grazie alla quale le cittadine e i cittadini maggiorenni possono decidere di esprimere la propria volontà sulla donazione durante il rilascio o il rinnovo della carta d’identità presso gli uffici del Comune.

“Donare organi e tessuti è un gesto di straordinaria generosità, capace di migliorare o salvare la vita di molte persone - ha dichiarato l’assessore ai Servizi civici del Comune di Rimini, Francesco Bragagni -. Con il supporto di AIDO, abbiamo formato il personale, distribuito materiale informativo e promosso la cultura della donazione. Ogni ‘sì’ espresso dai nostri cittadini rappresenta un passo avanti verso una comunità più solidale, altruista e collaborativa”.