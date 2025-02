Rimini, nel 2024 consegnati 1.388 oggetti smarriti, nei prossimi mesi l’asta dei beni non ritirati

Dai trolley, agli occhiali, dalle biciclette ai cellulari, e poi i portafogli e i documenti. Sono alcuni degli oggetti che compongono la lunga lista dei beni rinvenuti nel 2024 e nei primi mesi del 2025 a Rimini, un elenco che conta 1513 (1388 nel 2014 e 150 rinvenuti nei primi due mesi del 2025) oggetti catalogati dall’apposito ufficio dell’Economato preposto alla ricezione, custodia, pubblicazione e restituzione dei beni smarriti e rinvenuti da terzi.

Di questi oggetti una media di circa il 20% viene restituito orni anno al legittimo proprietario attraverso il servizio di assistenza a chi smarrisce o ritrova un bene nel territorio comunale.

Chiunque rinvenga degli oggetti smarriti sul territorio del Comune di Rimini, infatti, è obbligato a restituirli al legittimo proprietario e, quando il proprietario è ignoto, gli oggetti vanno consegnati alle forze dell’ordine (PS, Carabinieri, Polizia Locale) che ne rilasciano apposito verbale di rinvenimento che, insieme all’oggetto, viene consegnato all’Economo Comunale.

L’Ufficio oggetti rinvenuti presso l’Economato, è preposto alla ricezione, catalogazione, custodia, pubblicazione, restituzione dei beni smarriti e rinvenuti da terzi, nonché a fornire all’utenza tutta l’assistenza necessaria per l’avvio e gestione delle relative pratiche sino alla restituzione del bene. L’elenco degli oggetti smarriti viene reso noto mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on line e si trova anche nella pagina web dedicata sul sito del comune di Rimini :https://www.comune.rimini.it/documenti/documenti-tecnici-di-supporto/elenco-oggetti-rinvenuti

Chiunque abbia smarrito o gli sia stato sottratto un oggetto di qualsiasi genere può rivolgersi per informazioni all’economato (gli orari di apertura al pubblico sono pubblicati su sito: https://www.comune.rimini.it/servizi/oggetti-rinvenuti-nel-territorio-comunale)

Il magazzino oggetti e biciclette rinvenuti si trova in via della Lontra in zona Grotta Rossa dove è possibile prendere visione degli oggetti ingombranti (è aperto solo su appuntamento da concordarsi chiamando il n. telefonico 0541-704343 negli orari di martedì - 11.00 - 13.00; giovedì - 11.00 - 13.00).

Nel corso del 2025 verrà organizzata un’asta degli oggetti rinvenuti e non ritirati dai proprietari.