Rimini, negli stabilimenti, fioccano le assunzioni dei minorenni: “Sono tornati i ragazzini riminesi”

Il personale di spiaggia cambia volto, ringiovanisce, e, soprattutto, parla riminese. Basta dialetti del sud Italia o lingue straniere dell’est Europa o dell’Africa. Quest’estate, da Miramare a Marina centro, da Rivabella a Torre Pedrera, trionferà il romagnolo stretto. Il “tin bota” più classico. «Proprio così – conferma Mauro Vanni, presidente della Cooperativa bagnini Rimini sud e presidente nazionale di Confartigianato imprese demaniali -. La gran parte dei lavoratori stagionali assunti nei nostri stabilimenti balneari è riminese. Se non tutti, almeno il 90% sono locali. Attenzione, però: non stiamo parlando di adulti o di giovani maggiorenni, ma di tardo adolescenti. Di ragazzi tra i 16 e i 17 anni. Minorenni quindi. Che hanno sostituito la manodopera forestiera, fino allo scorso anno dominante».

Ritorno alle origini

Un ritorno alle origini, dunque. Al secolo scorso, quando ad aprire gli ombrelloni alle vacanziere ci pensavano i ragazzi di Rimini: un contratto di quattro mesi da bagnino e via... a rimorchiar turiste, tra sdraio e passeggiate notturne in spiagge. «Diciamo che, in un certo senso, questo ritorno al passato c’è – commenta Vanni -. Ma solo per il contratto, con la particolare variante dell’apprendistato però, perché per l’età anagrafica o per lo stereotipo del bagnino play boy non è più così. Negli anni 70, 80 e 90, infatti, avevamo giovani adulti come dipendenti, adesso ci sono i minorenni. In quei decenni gli stabilimenti balneari erano sinonimo di incontri, avventure, fidanzamenti, adesso i giovanissimi sono cambiati: pensano ad altro, alla paga, ai soldi in tasca, alle serate tra aperitivi e locali, al lavoro facile, privo di problemi. Non hanno più la fissa della donna da conquistare, che aveva la nostra generazione».

Le motivazioni

Una domanda allora diventa d’obbligo: come mai questa rivoluzione? Quale la causa di questo cambio di scenario? «La carenza di personale in tutti i settori dell’economia riminese sta spingendo gli stranieri che, un tempo rappresentavano gran parte della nostra forza lavoro, in altri comparti – spiega il presidente della Cooperativa bagnini Rimini sud -. In particolare quello edile o metalmeccanico dove vengono assunti a tempo indeterminato. Proprio mentre il ritorno dei contratti d’apprendistato favorisce l’inserimento degli studenti minorenni in quei settori prettamente stagionali, come quello dei balneari».

Clienti: tanti italiani