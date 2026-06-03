Rimini, negli stabilimenti, fioccano le assunzioni dei minorenni: “Sono tornati i ragazzini riminesi”

Il personale di spiaggia cambia volto, ringiovanisce, e, soprattutto, parla riminese. Basta dialetti del sud Italia o lingue straniere dell’est Europa o dell’Africa. Quest’estate, da Miramare a Marina centro, da Rivabella a Torre Pedrera, trionferà il romagnolo stretto. Il “tin bota” più classico. «Proprio così – conferma Mauro Vanni, presidente della Cooperativa bagnini Rimini sud e presidente nazionale di Confartigianato imprese demaniali -. La gran parte dei lavoratori stagionali assunti nei nostri stabilimenti balneari è riminese. Se non tutti, almeno il 90% sono locali. Attenzione, però: non stiamo parlando di adulti o di giovani maggiorenni, ma di tardo adolescenti. Di ragazzi tra i 16 e i 17 anni. Minorenni quindi. Che hanno sostituito la manodopera forestiera, fino allo scorso anno dominante».