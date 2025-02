Rimini. Nautofono, che agonia. “Si accende con il sole e non va con la nebbia”

Inaugurato, ancora una volta, ad aprile dello scorso anno in occasione della Giornata nazionale del mare, il nautofono è di nuovo fuori uso. Dopo che l’amministrazione comunale lo aveva fatto restaurare nel centro “Mare fari” di Pesaro. «Possiamo considerarlo uno scherzo di carnevale, visto che la sirena entra in funzione quando meno te l’aspetti, in occasione delle giornate di sole ad esempio, come accaduto qualche giorno fa, e non in quelle di nebbia». Usa l’ironia Sergio Giordano, socio del club nautico, per sintetizzare lo stato d’animo dei tanti appassionati del mare che vorrebbero, sì, sentire, quel suono monocorde partire dalla palata, ma solo quando è necessario.

