Rimini, nascondevano nel giardino i soldi e gioielli rubati dai figli: genitori a processo

I figli rubavano a Rimini e nella Riviera Romagnola e i genitori nascondevano il bottino composta da gioielli e denaro, tra casa e giardino a Guidizzolo e Goito. Con l’accusa di favoreggiamento è finita a processo una coppia di coniugi dell’Alto Mantovano. Mercoledì scorso si è tenuta una nuova udienza del processo a Mantova per una serie di furti commessi nel 2023 per cui i figli sono già finiti a processo. I genitori sono accusati di favoreggiamento visto che nel corso di una perquisizione domiciliare, sono stati trovati soldi in contanti e gioielli nascosti in un armadio: per gli inquirenti si tratta della refurtiva sottratta nelle case della Riviera. E nel corso di un altro controllo, effettuato a Goito, marito e moglie erano stati avvistati mentre, con badile, stavano seppellendo o dissotterrando altri soldi e gioielli. La prossima udienza sarà il 21 maggio.