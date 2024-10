Rimini, nascondeva la cocaina da spacciare nel copri-obiettivo della macchina fotografica: scoperto e arrestato

Mercoledì pomeriggio la Polizia di Rimini ha tratto in arresto uno straniero per traffico di stupefacenti. Poco dopo le 12.30, una volante della Polizia di Stato, in Viale Don Giovanni Bosco, ha controllato un sospetto: l’uomo si mostrava un po’ nervoso ed agitato, proprio perché all’interno di una tasca nascondeva 12 involucri di cocaina (6 grammi in tutto), occultata in un copri-obiettivo di una macchina fotografica. Nel suo domicilio in un residence della zona venivano sequestrati 180 grammi circa sempre di cocaina, oltre che del denaro in contante pari 2.815 euro euro 2815,00 suddiviso in banconote di diversi tagli. L’uomo ha ammesso che il denaro che possedeva proveniva dall’attività di spaccio.